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03 AÄŸustos 2017
Didim

Didim Belediye Meclisi AÄŸustos ayÄ± toplantÄ±sÄ±

Didim Belediye Meclisinin AÄŸustos ayÄ± olaÄŸan Meclis toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. ToplantÄ± tek gÃ¼ndem maddesiyle yapÄ±lÄ±rken ek gÃ¼ndem maddesiyle Ã–zgÃ¼r MakascÄ±oÄŸlu’ndan boÅŸalan komisyonlara seÃ§im yapÄ±ldÄ±.
Didim Belediye meclisinin AÄŸustos ayÄ± olaÄŸan Meclis toplantÄ±sÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± A. Deniz Atabay baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±ldÄ±. Mecliste Ek gÃ¼ndem maddesi olarak istifa eden MHP’li Meclis Ã¼yesi Ã–zgÃ¼r MakascÄ±oÄŸlu’ndan boÅŸalan Ä°mar Komisyonu ile Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonu Ã¼yelikleri seÃ§imi yapÄ±ldÄ±. MakascÄ±oÄŸlu’nun yerine komisyonlara yeni meclis Ã¼yesi Eda YÃ¼cel Ä°lhan seÃ§ildi. GÃ¼ndemde yer alan Didim Belediyesi GÃ¼ndÃ¼z bakÄ±m evi ve KreÅŸ’in yÃ¶netmeliÄŸi ele alÄ±ndÄ±. Madde oy birliÄŸiyle Hukuk Komisyonuna sevk edildi. AÄŸustos ayÄ±nÄ±n ikinci birleÅŸimi 4 AÄŸustos Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 15.00’de yapÄ±lmasÄ±na karar verildi.
MHP’li Didim Belediye Meclis Ãœyesi Ã–zgÃ¼r MakascÄ±oÄŸlu’nun meclis Ã¼yeliÄŸinden istifa etmesinin ardÄ±ndan yedek meclis Ã¼yesi Eda YÃ¼cel Ä°lhan belediye meclisine seÃ§ilirken Ä°lhan MHP sÄ±ralarÄ±nda yerini aldÄ±. Belediye BaÅŸkanÄ± A. Deniz Atabay, MHP’li MakascÄ±oÄŸlu’nun istifa ettiÄŸini ve Ä°lÃ§e SeÃ§im kurulunca yedek meclis Ã¼yesi Eda YÃ¼cel Ä°lhan’Ä±n meclise girdiÄŸini belirterek, gÃ¶revinde baÅŸarÄ±lar diledi. Ä°lhan tÃ¼m meclis Ã¼yelerinin de tebriÄŸini kabul etti.
Ä°lhan’Ä±n meclise girmesiyle MHP’nin bayan meclis Ã¼yesi sayÄ±sÄ± 2’ye yÃ¼kselirken, meclisteki kadÄ±n meclis Ã¼yesi sayÄ±sÄ± 5’e yÃ¼kseldi. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Didimliler Sanat MÃ¼ziÄŸine doydu
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