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26 Temmuz 2017
Didim, Kültür Sanat

Didim 13. Altınkum Yazarlar Festivali’nin Programı Netleşti

Didim Belediyesinin katkılarıyla 1-15 Ağustos 2017 tarihlerinde bu yıl 13. düzenlenecek olan Altınkum Yazarlar Festivali programı belli oldu.
1-15 Ağustos 2017 tarihlerinde Altınkum Yalı Caddesinde düzenlenecek olan Didim Yazarlar Festivali bu yılda ünlü isimleri ağırlayacak. Yeşilçam’ın önemli isimlerinden Ediz Hun, Yazar Ergun Poyraz, Gazeteci Yazar Emre Kongar, Cezmi Ersöz, Tuluhan Tekelioğlu, CHP Milletvekilleri ve Yazar Mustafa Balbay ile Fikri Sağlar, Sanatçı İlyas Salman ve Ünlü Söz yazarı ve Şair Ahmet Selçuk İlkan gibi bir çok isim okurlarıyla buluşacak.
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise Didim’de 13. yıl önce başlayan festivalin bugün Türkiye’deki en ünlü yazarları ağırlayan bir festival haline geldiğini ifade ederek “Yazarlar Festivali Didim’in geleneksel haline gelen festivalleri arasında yerini aldı. Bu Festival insanlarımızın kitap okumasını sağlamak, yeni kitaplarla tanışarak ufuklarının açılması ve sevdiği yazarlarla bir araya gelmesi noktasında önemli rol oynuyor. Biz de Belediye olarak bu festivale her türlü katkımızı yapıyoruz.” dedi. İmza ve söyleşiler her gün akşam saat 20.30’da başlayacak.
Altınkum 13. Yazarlar Festivali Programı
1 Ağustos Salı: Ediz Hun
2 Ağustos Çarşamba: Sinan Akyüz – Ergün Poyraz – Yasemin Özben – Nalân Tuntaş
3 Ağustos Perşembe: Emre Kongar – İhsan Eliaçık
4 Ağustos Cuma: Kahraman Tazeoğlu – Hidayet Karakuş – Ali Yıldırım
5 Ağustos Cumartesi: Canan Tan
6 Ağustos Pazar: İsmail saymaz
7 Ağustos Pazartesi: Muzaffer İzgü – Halil Kalkanlı – Atilla Güler – Mustafa Önsel – Alican Türk
8 Ağustos Salı: Saygı Öztürk – Semra Topçu – Esat Korkmaz – Merdan Yanardağ
9 Ağustos Çarşamba: Erdoğan Aydın – Cezmi Ersöz – Vehbi Bardakçı
10 Ağustos Perşembe: Tuluhan Tekelioğlu- Ege
11-Ağustos Cuma: Canan Karatay- Bekir İşler
12 Ağustos Cumartesi: Mustafa Balbay – Ece Güner Toprak -Nihan ertem- Fikri Sağlar
13 Ağustos Pazar: Ahmet Selçuk İlkan – Murat Tavlı -Yunus Günçe -Ferhat Uludere
14 Ağustos Pazartesi: Ayşe Kulin -Gülay Yılmaz Karel
15 Ağustos Salı: İlyas salman- Işık Öğütçü

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(İHA)

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