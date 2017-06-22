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22 Haziran 2017
Didim, KÃ¼ltÃ¼r Sanat, Spor

Didim 1. Ulusal Vosvos Festivali BaÅŸlÄ±yor

AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Didim Belediyesi, VW DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi ile Ayvosbus Club iÅŸbirliÄŸiyle bu yÄ±l ilk kez dÃ¼zenlenecek olan Ulusa Vosvos Festivali 24 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasÄ±nda Didim Orman kampÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
24 Haziran Cumartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak ve bir hafta sÃ¼recek Festivalâ€™de Vosvos sevdalÄ±lar Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Didim Belediyesi ÅŸirketi DÄ°BEL tarafÄ±ndan iÅŸletilen TavÅŸanburnu Orman kampÄ±nda bir araya gelecek. Ä°lk gÃ¼n karÅŸÄ±lama ve serbest zamanla geÃ§irecek olan vosvos tutkunlarÄ± 25 Haziran Pazar gÃ¼nÃ¼ kahvaltÄ± ve bayramlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan serbest zaman geÃ§irecek ve akÅŸamda mÃ¼zik dinletisi olacak. 26 Haziran Pazartesi gÃ¼nÃ¼ ise tavla turnuvasÄ±, halat Ã§ekme yarÄ±ÅŸÄ±, voleybol turnuvasÄ± yapÄ±lacak; akÅŸam ise DJ eÅŸliÄŸinde mÃ¼zik dinletisi gerÃ§ekleÅŸtirilecek. 27 Haziran SalÄ± gÃ¼nÃ¼ ise yoÄŸurt yeme yarÄ±ÅŸmasÄ±, voleybol turnuvasÄ± maÃ§larÄ± yapÄ±lacak. AkÅŸamÄ±nda ise AnkaralÄ± sanatÃ§Ä± Enis Ã–zÃ§elik ve orkestrasÄ± konser verecek. ArdÄ±ndan plaket sunumu yapÄ±lacak ve Tunga&Efe Dans grubu salsa dansÄ± sunacak. 28 Haziran Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ise Vosvos gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri ÅŸehir turu atacak; ardÄ±ndan AltÄ±nkumâ€™da vos gÃ¶sterisi yapÄ±lacak. 29 Haziran PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ ise TurnuvalarÄ±n final maÃ§larÄ± oynanacak. ArdÄ±ndan AnkaralÄ± sanatÃ§Ä± Enis Ã–zÃ§elik konser verecek ve akabinde sponsorlara plaket takdimi yapÄ±lacak. 30 Haziran ve 1 Temmuzâ€™da ise Vosvos sevdalÄ±lar serbest zaman geÃ§irecekler.

(Ä°HA)

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