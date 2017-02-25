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25 Şubat 2017
Asayiş, Didim

Denizdeki Çıplak Cesedin Kimliği Belirlendi

Aydın’ın Didim ilçesin Altınkum sahilinde çıplak bir erkek cesedi bulundu. Denizden çıkarılan cesedin Irak uyruklu bir vatandaşa ait olduğu belirlenirken, Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Gece saatlerinde çevrede gezinti yapan vatandaşların denizde cesede benzer bir şey görüp durumu ihbar etmeleri üzerine çıkan olayda, polis ve sahil güvenlik ekipleri cesedi çıkarıp olay yerinde inceleme yaptı. Iraklı olduğu ve bir süredir Didim’de yaşadığı öğrenilen 30 yaşlarındaki erkek şahsın cesedi otopsiye alındı. Polis cesedin üzerinde kıyafet bulunmaması nedeniyle çevrede araştırma yaparken cesedin çeşitli yerlerinde darp izine benzer morlukların bulunduğu öğrenildi. (İHA)

 

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