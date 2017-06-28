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28 Haziran 2017
Didim, Sağlık

DENİZ KIYISINDA YOGA YAPACAKLAR

D-Marin Didim, 1 Temmuz’da yoga ve nefes eğitimi etkinliği düzenleyecek.
Didim marinada düzenlenecek olan etkinlik ile, D-Marin tarafından yoga ve nefes eğitimi D-Marinler’de denizciler ve denizseverlerle buluşturuyor.
D-Marinler, tekne sahibi olsa da olmasa da ayrım yapmadan herkesi denizle buluşturmayı, yogayı salon dışına çıkarmayı ve henüz yogayla tanışmamış kişilere deniz kenarında farklı bir yoga deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.
Selin Koldaş Denli tarafından gerçekleştirilecek olan “Marinada Yoga Etkinliği” adını taşıyan etkinlik, D-Marin Didim’de 1 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 08:00’de başlayacak.
(GÜNER DOKUYUCU)

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