Bisikletçiler Edirne’den Didim’e pedal çevirecek

Daha önce Didim’den Antalya’ya kadar pedal çeviren Didim Poseidon Bisiklet grubu üyeleri bu kez da Edirne’den Didim’e pedal çevirecek

Didim Poseidon Bisiklet grubu adına tura katılacak olan Tura Mustafa Aytemur, Sabri Karakaya, Suat Bahadırlı ve Cihan İpekçiler Didim otogarından Edirne’ye otobüsle uğurlandı. Edirne’ye 12 Mayıs günü start veren bisiklet tutkunu 4 arkadaş aynı gün Edirne Enez’den tura başladı. Sırasıyla Edirne içerisinde geçecek olan Bisikletliler Kırklareli, Lüleburgaz, Şarköy, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın üzerinde Didim’e kadar pedal çevirmesi bekleniyor. (İHA)