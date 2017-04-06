Başak IQ Center Bilim Parkı Didimlilerle buluştu

Türkiye’nin ilk matematik müzesi olan Tales Matematik Müzesi ve Didim Belediyesi işbirliğinde başlayan ve 3 Nisan-18 Mayıs 2017 tarihlerinde devam edecek olan çalışmaya göre Didim’deki tüm anaokul, ilkokul, ortaokul ve liseler, gezici Tales Matematik Sergisi ve IQ Center Bilim Parkı ile tanışacak.

İlk ayağı Atatürk İlkokulu ve Didim Anadolu Lisesi’nde yapılan sergileri ziyaret eden Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve Aydın Özel Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın öğrenciler ile matematik ve sergiler üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdi.

Didim’de bilim ve matematik anlamında öğrencileri yeniliklerle buluşturmak istediğini dile getiren Atabay öğrencilerin heyecanlı olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu da belirtti. Gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğu gözlenen Başkan Atabay son olarak konuyla ilgili yeni projelerin de yolda olduğunu dile getirdi. Başak Koleji Kurucu Temsilcisi ve aynı zamanda Tales Matematik Müzesi kurucusu Alp Ayaydın da etkinliğe katılım sağlayan Didimli öğrencilerin Türkiye’nin diğer illerindeki tüm öğrencilerden çok daha şanslı olduğunu bu yüzden bunu bir fırsat görerek alabilecekleri tüm bilgiyi almaları gerektiğini dile getirdi.

Tales Matematik Müzesi ve IQ Center Bilim Merkezi’nin oluşturduğu sergilerle ilkokuldan liseye toplam 23 okulda on binden fazla öğrenci matematik ve bilimle buluşacak. IQ Center Bilim Sergisinde, İçten yanmalı motor modelinden kuantum fiziğine, dinamikten van der graf jenaratörüne kadar pek çok demonstrasyon; Tales Kids sergisinde ise Leonardo köprüsünden dişli çarklara, köpüklerle matematikten labirentlere 22 istasyon 18 Mayıs 2017 tarihine kadar ziyaretçileri ile buluşacak. (İHA)