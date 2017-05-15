Aydın’ı sarsan bir düğün kazası daha

Aydın’dan Adana’ya nişana gidenleri taşıyan otobüsün devrilip 38 kişinin yaralanmasının ardından şimdi de Didim’den düğünden dönen bir aracın Ereğli’de kaza yapması sonucu anne oğul hayatını kaybetti. Kuştepe Ailesini yasa boğan kazanın acı haberi düğün evini de matem evine çevirdi.

Aydın’ın Didim ilçesinden düğünden dönen ve Adıyaman’a giden Ahmet K. idaresindeki 02 KR 906 plakalı otomobil, sabah erken saatlerde Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Kazada otomobilde bulunan 63 yaşındaki Perize Kuştepe olay yerinde hayatını kaybederken, 43 yaşındaki oğlu Veysel Kuştepe de kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kazada sürücü Ahmet K. ile araçta bulunan Dilek Kuştepe, Tülay Kuştepe ve Bilal Mirza Kuştepe yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Aydın Şoförler Odası başkanı Semih Özmeriç, havaların ısınması, tatil ve gezi sezonunun başlaması nedeniyle yollardaki yoğunluğun arttığını özellikle sürücülerin yorgun vaziyette kesinlikle direksiyona geçmemelerini istedi. (İHA)