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23 Mart 2017
Asayiş, Didim, Söke

Aydın’da organize uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 4 gözaltı

Aydın’ın Söke ve Didim ilçelerinde jandarmanın organize uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
Aydın’da jandarma ekipleri Didim’in Akbük Mahallesi ile Söke ilçesinde organize olarak uyuşturucu satıcılığı yapan şahıslara yönelik planlı çalışma başlattı. Geçen dönemde yapılan 12 ara yakalama operasyonunda M.Ş., R.Ç., M.O., Y.K., M.S., L.G., İ.N., B.G., E.B., A.G., E.T., O.T., M.K., Ş.O. ve H.G. olmak üzere toplam 14 şüpheli uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı. Yapılan ara operasyonlarda 250 gram metamfetamin, 1488 gram esrar, 210 extacy hap, 23.5 gram kokain ile birlikte 1 adet hassas terazi ve çeşitli cins ve çaplarda 8 tabanca ve tabancalara ait çeşitli cins ve çaplarda 289 fişek ele geçirildi.
Araştırmalarını derinleştiren KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 22 Mart 2017 tarihinde Didim’in Akbük Mahallesi ile Söke’nin Sazlı ve Yenidoğan mahallelerinde organize olarak uyuşturucu madde imal ve satmak suçundan tespit edilen M.Ş., R.Ç., M.S, M.O.K, O.A.A ve B.G. isimli şüphelilere yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan şafak operasyonunda M.Ş., M.S., M.O.K. ve B.G yakalanırken, firari olan R.Ç. ve O.A.A’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 51 adet av tüfeğine ait fişek, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 15 bin TL, 150 euro ile 300 dolar döviz, 20 gram esrar, esrar içmek için kullanılan bong aparatı, tefecilik amaçlı kullandığı değerlendirilen 3 adet 70 bin TL değerinde senet ve uyuşturucu ticaretinde kullandığı değerlendirilen alacak verecek defteri ele geçirildi. Gözaltına lınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (İHA)

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