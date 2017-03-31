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31 Mart 2017
Didim

Atabay, esnaf ziyaretinde

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, ilçe genelinde esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Adım adım Didim’in her noktasını gezen ve gittiği her yerde esnafın ve vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılanan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay; “Esnafımızın yanında, vatandaşımızın içinde, vatandaşımızla birlikteyiz” dedi.
Çeşitli etkinlikler vasıtasıyla sık sık halkla iç içe olan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, esnafa ve dernek temsilcilerine ziyaretlerini sürdürerek, ilçede yaşayan vatandaşların sorun ve görüşlerini yakından dinliyor.
Ziyaretler kapsamında Didim Yöresi Engelliler Derneği, Didim 75.yıl Sanayi Sitesi Güzelleştirme Geliştirme ve Dayanışma Derneği, Didimli Denizliler ve Denizli Severler Derneği ile Didim Cemevi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Atabay, İlçeye yapılan önemli hizmetler ve yatırımlar hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay; “Modern bir şehir oluşturmak için çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Çağımızın gereklerini göz önünde bulundurarak yıllardır mahrum bırakılan hizmetleri öncelik edinerek kentimize birçok alanda hizmet getirdik. Gelecek için, Didim için çalıştık” dedi.
Başkan Atabay: “Akbük’e önem veriyoruz”
Didim’e olduğu kadar mahallelere de önem verdiğini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Haftanın belirli günlerini Akbük’te geçiriyoruz. Zamanının büyük bir bölümünü halkın içerisinde ve onların sıkıntılarını dinleyerek, sorunlara çözüm üreterek geçirmeye gayret ediyoruz” diyerek bu kapsamda esnaf ve derneklere sık sık ziyaret ettiklerini söyledi. (İHA)

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