Atabay, Bayramı Kutladı

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay 25 Haziran’da idrak edilecek olan Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay yayınladığı Ramazan Bayramı mesajında Bayramların toplumsal birliği sağlayan değerler olduğunu ifade etti. Atabay mesajında “Karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörünün en yoğun olarak yaşandığı bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği günlerdir. Dargınları barıştıran, yüzleri güldüren, bayram günlerinde yaşanan mutluluk ve huzurun tüm yaşantımıza yayıldığı bir dünya özlemiyle, Ramazan Bayramınızı içtenlikle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi. (İHA)