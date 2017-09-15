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15 Eylül 2017
Asayiş, Didim

44 Suriyeli Göçmen Kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde, lastik botla denize açılan 21’i çocuk Suriye uyruklu 44 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, saat 05.30 sıralarında Didim’in Bulamaç Adası açıklarında denetimlerini sürdüren Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti. Durdurulan lastik bot içerisindeki 13’ü kadın, 10’u erkek ve 21’i çocuk Suriye uyruklu 44 göçmen kurtarılarak Sahil Güvenlik botuna alındı.
Didim Gümrük iskelesinden karaya çıkartılan Suriyeli göçmenler sağlık kontrolünden geçirilerek, yiyecek ve gerekli ihtiyaçları giderildi. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere emniyet birimlerine teslim edildi. (İHA)

 

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