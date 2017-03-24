44 sanıklı FETÖ Didim yapılanması davasında ifade işlemleri tamamlandı

Aydın’da, FETÖ’nün Didim yapılanmasına ilişkin 44 sanıklı davada ifade işlemleri tamamlandı. Verilen ara kararda tutuklu 10 sanıktan 1’i daha tahliye edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 10’u tutuklu 44 sanığın yargılandığı Didim yapılanması davasında ifade işlemleri sona erdi. Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşması 3’üncü günde tamamlandı. 4 firari sanığın katılmadığı duruşmalarda 40 sanık ve sanık avukatları ifade verdi.

Davanın ilk duruşmasının sonunda mahkeme heyeti 24 maddelik ara karar verdi. Alınan ara kararı sanıkların yüzüne okuyan Mahkeme Başkanı Erhan Yıldırım, “Tutuklu sanıklardan Hüseyin M.’in tahliyesine, diğer 9 sanığın tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklardan 8’iyle ilgili iddianamenin dava dosyasından ayrılmasına karar verilmiştir” dedi.

FETÖ/PDY’nin Didim yapılanmasıyla ilgili dava 5 Haziran 2017 tarihine ertelendi. (İHA)