19 Mayıs’ta Didim’de Fener alayı düzenlendi

Didim’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Fener alayı düzenlendi. Yürüyüşte sloganlar atıldı, meydanda Grup Eflatun mini konser verdi.

Didim Belediyesi önünde başlayan Fener alayına motosikletçi grupları, izciler de destek verirken, yürüyüş esnasında dev Türk Bayrağı ile Atatürk posteri taşındı. Cumhuriyet Caddesi boyunca devam eden ve Atatürk Bulvarında süregelen yürüyüşe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Gökmen Karataş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ellerinde meşaleler ve Türk Bayrakları ile Didim caddelerinde yürüyen kalabalık grup zaman zaman sloganlar attı. Müzik eşliğinde devam eden ve Kent Meydanında sona eren yürüyüşe çok sayıda Didimli katıldı. Kent Meydanında toplanan kalabalığa seslenen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “Bir avuç insanın davasına inanmış kişilerle beraber bir gemi ile Samsun’a çıkışının 98. yılında bir aradayız. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız tüm memleketimize kutlu olsun. Ülkemiz için hepimizi mücadele ediyoruz. Laik düzenimize uzanan eller için mücadele ediyoruz. Bizler hukuk sistemi içerisinde mücadelemize devam edeceğiz.”dedi.

Meydandaki ailelere seslenen Atabay “Gençlerimizi sistemin dışında tutmayalım. Bugün onların bayramı; Ulu Önder Atatürk yıllar önceden bunu görmeseydi bu ülkeyi gençleri emanet etmezdi. Bugün ise içinde bulunduğumuz sistem gençleri hep dışarıda tutuyor. Gençler mücadeleyi bizlerle beraber yapsın; korkmayalım”dedi. Gençlere de seslenen Atabay “Bu bayram sizin bayramı; Atatürk’ü sizler savunacaksınız bizlerde sizin yanınızda olacağız. Laik düzenimizi ve Atatürk’ü hep birlikte koruyacağız” dedi.

Konuşmanın ardından Grup Eflatun söylediği şarkılarla alandakilere hoş dakikalar yaşattı. (İHA)