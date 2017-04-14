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14 Nisan 2017
Asayiş, Didim

18 yaşındaki kızını öldürüp polise teslim oldu

Aydın’ın Didim ilçesinde babası tarafından tüfekle vurulan 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı baba silahıyla birlikte polise teslim oldu.
Olay, saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1041 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abidin U. (43), evde bulunduğu sırada kızı Elif Nur Simge U. (18) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Abidin U., evde bulunan av tüfeğiyle kızına ateş etti.
Silah sesinin duyan komşuların haber vermesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Abidin U., olayda kullanılan tüfekle birlikte Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.

Eve geldiğinde acı haberi alan anne Neşe U. sinir krizi geçirdi. Elif Simge U.’nun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (İHA)

 

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