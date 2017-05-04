17 suçtan aranan zanlı Didim’de yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği devriye faaliyeti sırasında 17 ayrı suçtan aranan bir zanlı yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Didim ilçesi Batıyıldız mevkiinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi faaliyetinde durumundan şüphelenilen bir şahıs durduruldu. Şüpheli T.D’nin yapılan kimlik sorgulamasında 5 yaralama, 5 silahlı tehdit, 2 hakaret, 1 silahla yağma, 1 hükümlü ve tutuklunun kaçmasına yardım, 1 orman alanlarının işgali, 1 mala zarar verme ile 1 görevi yaptırmamak için direnme olmak üzere toplam 17 suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan T.D. adli makamlara sevk edildi. (İHA)