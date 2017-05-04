Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
04 Mayıs 2017
Asayiş, Didim

17 suçtan aranan zanlı Didim’de yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği devriye faaliyeti sırasında 17 ayrı suçtan aranan bir zanlı yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Didim ilçesi Batıyıldız mevkiinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi faaliyetinde durumundan şüphelenilen bir şahıs durduruldu. Şüpheli T.D’nin yapılan kimlik sorgulamasında 5 yaralama, 5 silahlı tehdit, 2 hakaret, 1 silahla yağma, 1 hükümlü ve tutuklunun kaçmasına yardım, 1 orman alanlarının işgali, 1 mala zarar verme ile 1 görevi yaptırmamak için direnme olmak üzere toplam 17 suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan T.D. adli makamlara sevk edildi. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Didim Belediyesi personeline mevzuat eğitimiverildi
Share

BENZER HABERLER

Efeler Hıdırellez’de Eğlenceye Doyacak

Efeler Hıdırellez’de Eğlenceye Doyacak

Cinayet zanlısı CHP İlçe Başkanı yakalandı

Cinayet zanlısı CHP İlçe Başkanı yakalandı

ÜLKÜCÜ ÖĞRENCİLER TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ’NÜ COŞKU İLE KUTLADI

ÜLKÜCÜ ÖĞRENCİLER TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ’NÜ COŞKU İLE KUTLADI

AYDIN DEVLET HASTANESİ MR CİHAZINA KAVUŞTU

AYDIN DEVLET HASTANESİ MR CİHAZINA KAVUŞTU

CHP İlçe Başkanı tartıştığı şahsı vurarak öldürdü

CHP İlçe Başkanı tartıştığı şahsı vurarak öldürdü

EFELER BELEDİYESİ’NDEN 2 PARK AÇILIŞI

EFELER BELEDİYESİ’NDEN 2 PARK AÇILIŞI

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Fırtına
Bugün 05/05 100%
Fırtına
gök gürültülü sağanak yağış. En yüksek 26°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat. Yağmur ihtimali %100.
Açık
Bugün 05/05 10%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 12°C. Rüzgâr G ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5584

  • Euro

    3,9074

  • BIST

    93.038

  • Altın

    140,5434

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE