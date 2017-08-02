13’üncü Altınkum Yazarlar Festivali başladı

Didim’de bu yıl 13.’sü düzenlenen Altınkum Yazarlar Festivali başladı. Yalı Caddesindeki etkinliğin ilk gününde Ünlü Sanatçı Ediz Hun ve yazar Sinan Akyüz okurlarıyla buluştu.

Didim Belediyesinin katkıları ve özel sponsorların destekleriyle Yalı Caddesinde gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde Yeşilçam’ın ünlü aktörlerinden Ediz Hun ve aşk romanlarının vazgeçilmez yazarı Sinan Akyüz okurlarıyla buluştu.

Festivalin ilk günkü etkinliğine Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Gökmen Karataş, CHP’li meclis üyeleri Ali Çağlar ile Sevinç Karataş, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Figen Çakmakgil de katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Başkan Atabay Didim’de uzun yıllardır süregelen Yazarlar Festivalinin Didim’le özdeşleştiğini kaydederek “Didim bir turizm kenti olmasına rağmen sanatsal ve kültürel etkinliklerle de adını duyuruyor. Bizde belediye olarak Didim’in tanıtımına ve gelişmesine katkı sunmak için her türlü çabayı sarf ediyoruz. 15 gün sürecek bu etkinlikte bir çok isim sizlerle buluşacak. Bu noktada emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”dedi.

Başkan Atabay konuşmasının ardından katılımları için Ediz Hun ve Sinan Akyüz’e plaket takdim etti. Ardından hayranları ile bir araya gelen Ediz Hun ve Sinan Akyüz kitaplarını imzalayarak hayranları ile sohbet etti. (İHA)