TEMA, Çine’de Faaliyete Geçti

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, TEMA’nın Çine’de gerçekleştireceği çevre faaliyetleri ve yeni İlçe Sorumlusu Hicabi Solak’ın göreve başlamasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“TEMA Vakfı Çine Gönüllüleri, il genelinde yürütülen faaliyetlere destek olarak;

Doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek,

Erozyon, toprak örtüsü ve toprağın korunması yönünde kamuoyunu bilinçlendirecek etkinlikler düzenlemek,

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde tarım alanlarının amaç dışı kullanımını engellemek,

Mera, otlak ve çayırların korunması ve verimliliklerinin arttırılması amaçlı çalışmalar yürütmek,

Orman sınırlarda herhangi bir nedenle daralma olmasını engellemek ve doğal orman alanlarının korunmasına katkı vermek,

Su varlığının korunması ve tarımsal kuraklık, çoraklaşma ve çölleşmeyle mücadele etmek,

Deniz, göl, akarsu kıyıları ve sahil şeridinin doğal özelliklerinin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak,

Halkımızın tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesinde, su ve enerji tasarrufunun, geri dönüşümlü ürünlerin kullanılmasının teşvik edilmesinde önder rol oynamak,

TEMA Vakfı’na yeni gönüllüler kazandırmak,

Bu amaçları gerçekleştirmek için ilçe gönüllüleri olarak Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Genç TEMA Lise, Genç TEMA Üniversite ve Mezun TEMA örgütlerini oluşturmak gibi çalışmaları yürüteceklerdir.

TEMA Vakfı Çine İlçe Sorumluluğu ekibi, kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirmede en önemli desteği ilçede görev yapan basın mensuplarından alacağına inanmaktadır. Yapılan tüm faaliyetler düzenli olarak yerel basınla paylaşılacaktır.”

(HABER MERKEZİ)

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Çine İlçe Sorumlusu Hicabi Solak göreve başladı.Ülke genelinde 650 Bin’i aşkın gönüllüsüyle birlikte yaşam anlamına gelen toprağa sahip çıkan TEMA Vakfı’nı temsil etmenin büyük sorumluluk olduğunu belirten TEMA Vakfı Çine İlçe Sorumlusu Hicabi Solak, “TEMA’nın en büyük gücü her zaman gönüllüleri olmuştur. Sahip olduğu doğal varlıkları ile Çine’de sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibim ile birlikte var gücümüzle çalışacağız. Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA ve Genç TEMA gruplarını oluşturarak, ilçemizdeki gönüllü sayımızı artırıp, ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız. Bunun için de her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz” dedi.