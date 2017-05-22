Kuru sÄ±kÄ± tabancalarÄ± gerÃ§eÄŸine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼p sattÄ±lar

AydÄ±nâ€™Ä±n Ã‡ine ilÃ§esinde satÄ±n aldÄ±klarÄ± kuru sÄ±kÄ± tabancalarÄ±n namlularÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirerek gerÃ§ek silaha dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼p satan iki ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.

Edinilen bilgiye gÃ¶re; polis ekipleri Ã‡ine ilÃ§esinde yaÅŸayan 2 kiÅŸinin ilÃ§eden veya baÅŸka bÃ¶lgelerden aldÄ±rdÄ±klarÄ± kurusÄ±kÄ± gaz tabancalarÄ±nÄ±n namlu, ÅŸarjÃ¶r ve bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerini deÄŸiÅŸtirmek suretiyle imal ettiÄŸi ruhsatsÄ±z tabancalarÄ± gÃ¼vendikleri ÅŸahÄ±slara veya aracÄ±lara sattÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki gelen istihbari bilginin ardÄ±ndan ÅŸÃ¼phelileri takibe aldÄ±. ÅžÃ¼phelilerden biri silah ticareti iÃ§in gittiÄŸi Ä°zmirâ€™de 11 adet tabanca kapaklarÄ± ile yakalandÄ±. Ä°kinci ÅŸÃ¼pheli ise Ã‡ineâ€™de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Olayla ilgili olarak Ã‡ine ilÃ§esindeki 5 ayrÄ± ikamet ve iÅŸ yerinde yapÄ±lan aramada 43 adet tabanca gÃ¶vdesi, 119 adet tabanca ÅŸarjÃ¶rÃ¼, 4 adet tabanca namlusu, 4 adet namlu kÄ±smÄ± kapalÄ± tabanca, 58 adet tabanca sÃ¼rgÃ¼sÃ¼, 47 adet muhtelif tabancalara ait parÃ§a, 3 adet av tÃ¼feÄŸi, 1 adet tÃ¼fek parÃ§asÄ±, 534 adet kurusÄ±kÄ± tabanca fiÅŸeÄŸi, 48 adet boÅŸ kovan, 6 adet MKE yapÄ±mÄ± fiÅŸek, 11 adet maytap, 76 adet havai fiÅŸek, 7 adet iÅŸaret fiÅŸeÄŸi ve 17 gram esrar maddesi ele geÃ§irildi. (Ä°HA)