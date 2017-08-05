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05 Ağustos 2017
Çine, Yaşam

Köpeği telef olan çoban AYDEM’i tazminata mahkum etti

Aydın’ın Çine İlçesi’nde yaşayan bir çoban, bölgede elektrik dağıtımını üstlenen AYDEM’in ihmali iddiasıyla köpeği elektrik akımına kapılınca hukuk savaşı başlattı. Çobanın açtığı dava sonucu mahkeme ihmali bulunan AYDEM’i tazminata mahkum etti.
Edinilen bilgiye göre; Aydın’ın Çine İlçesi’ne bağlı Camızağılı Mahallesi’nde ikamet eden Arhan B. İsimli çiftçinin tarlasının yanından geçen elektrik hattı koptu. Durumu önce bölgeye firmanın görevlilerine bildiren çiftçi, şikayeti dikkate alınmayınca ilçe merkezine gidip AYDEM’in Çine’deki merkezine de durumu bildirip yardım istedi. İddiaya göre; AYDEM yetkilileri kopan elektrik telini tamir etmediği gibi akımı da kesmeyince Erhan B. İsimli çiftçinin çoban köpeği bahçede dolaşırken elektrik akımına kapılıp orada telef oldu.
Adeta evinin bir ferdi ve hayvanlarının da bakıcısı durumundaki köpeği telef olunca yıkılan Erhan B. Karşı taraftan bir özür dahi göremeyince işini gücünü bırakıp hukuk savaşı başlattı. Çine Asliye Hukuk Mahkmesi’ne açılan dava sonucu görülen duruşmalarda mahkeme AYDEM elektrik dağıtım şirketini kusurlu bularak maddi tazminat ödemeye mahkum etti.
Özellikle kırsal kesimlerde bu tür vakaların çok yaşandığını belirten Avukat Ekrem Işık, “Müvekkilimizin çoban köpeği, kopan ve tamiratı yapılmayan elektrik telinden dolayı telef olunca bize geldi. İhmali ve kusuru olduğunu düşündüğümüzden dolayı AYDEM aleyhine dava açtık. Mahkeme AYDEM’İ tazminata mahkum etti” diyerek mağdur olan kişilerin adalete başvurmaktan çekinmemesini tavsiye etti. (İHA)

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