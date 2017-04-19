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19 Nisan 2017
Asayiş, Çine

Kaza Kurbanı Asker Toprağa Verildi

Hava değişimi için birliğinden izinli geldiği Aydın’ın Çine ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Halil Adıgüzel son yolculuğuna uğurlandı. Aynı kazada yaralanan baba Hüseyin Adıgüzel ise cenaze törenine yaralı vaziyette katıldı.
Bilindiği gibi dün akşam saatlerinde Aydın-Muğla Karayolu Çine Hallaçlar mahallesi yakınlarında Cemil Ö. idaresindeki 48 ABC 19 plakalı lüks otomobil, önünde seyreden Halil AAdıgüzel yönetimindeki 09 LT 648 plakalı otomobile bilinmeyen bir nedenle arkadan çarpmış kaza sonucu yoldan çıkarak zeytin bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü Halil Adıgüzel hayatını kaybetmişti. Savcılık incelemesi ve otopsinin ardından Halil Adıgüzel baba ocağı Çine Doğanyurt Köyü’nde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza sırasında oğlu ile aynı otomobilde bulunan ve yaralanan acılı baba Hüseyin Adıgüzel oğlunu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Cenaze törenine Çine Kaymakamı Özkan Demir, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, Belediye Başkanı Salih Dinçer protokol üyeleri köylüler ve çevre köylerden çok sayıda vatandaş katıldı.
Halil Adıgüzel’in akciğer rahatsızlığından dolayı hava değişimine geldiği ve Aydın’da tedavi gördüğü öğrenildi. (İHA)

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