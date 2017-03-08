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08 Mart 2017
Çine, Ekonomi, Güncel

Kadın Çiçekçiler Çerçioğlu’nu ziyaret etti

Çine İlçesine bağlı Mutaflar Mahallesi’nde kadın çiçek üreticileri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Çine Belediye Başkanı Salih Dinçer de yer aldı.
Çine İlçesine bağlı Mutaflar Mahallesi’nde kadın çiçek üreticilerinin yetiştirdikleri çiçekleri alarak hem kadın istihdamına hem de ekonomiye katkı sağlayan Başkan Çerçioğlu’na Emekçi Kadınlar Gününde ziyaret etmek istediklerini belirten kadın üreticiler, “Sayın başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun desteği bizler için çok önemli ve hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah kendisini başımızdan eksik etmesin” diye konuştular.
Başkan Çerçioğlu ile bir arada olmaktan heyecan duyduklarını belirten kadın üreticiler, “Çiftçi ve üreticinin yüzü Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu sayesinde gülmeye başladı. Torunumuzu, çocuklarımızı Özlem Başkanın üreticiye verdiği destek sayesinde okutmaya başladık. Kendimize güvenimiz ve ekonomik gücümüz arttı. Mutluluğumuzu tarif edemeyiz” şeklinde duygularını ifade ettiler.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü gibi özel ve anlamlı bir günde yapılan ziyaretten dolayı kadın çiçek üreticilerine teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, “Ben her zaman üreticimizin yanındayım. Mutaflar çiçek üreticilerimize bir kadın olarak destek olmaya devam edeceğim. Böylesine anlamlı bir günde ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kadın üreticiler ziyaret sonunda Başkan Çerçioğlu’na çiçek ve yerel ürünlerden hediye ettiler. (İHA)

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