Ã‡ine’deki DÃ¼ÄŸÃ¼nde Silah FaciasÄ±: 1 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼, 4 yaralÄ±

AydÄ±n’Ä±n Ã‡ine ilÃ§esine baÄŸlÄ± Karakollar Mahallesi’nde yapÄ±lan bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde 14 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuÄŸun havaya rastgele ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ± sonucu aÄŸÄ±r yaralanan 11 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk, yaÅŸam mÃ¼cadelesi kaybetti. Olayda 4 kiÅŸi de yaralandÄ±. Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan el konulan olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Edinilen bilgiye gÃ¶re, Karakollar Mahallesi’ndeki bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde 14 yaÅŸÄ±ndaki M.Ã–.â€™nÃ¼n pompalÄ± tÃ¼fekle havaya rastgele ateÅŸ acÄ±masÄ± sonucu yÃ¼zÃ¼nden yaralanan 11 yaÅŸÄ±ndaki GÃ¼nay Kaygusuz, iki kez duran kalbinin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na raÄŸmen yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybetti. DÃ¼ÄŸÃ¼n yerinde bulunan HÃ¼seyin Okuyan (33) kolundan, Ã–zay Ã–ztÃ¼rk (38) ayaÄŸÄ±ndan, Serap GÃ¼ltekinâ€™nin (24) diz kapaÄŸÄ±ndan, Emre Can KatarbaÅŸÄ± vÃ¼cudundan (19) hafif yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

YaralÄ±lar Ã‡ine Devlet Hastanesi’nde yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan AydÄ±n’daki Ã§eÅŸitli hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.