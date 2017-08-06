Ã‡ineâ€™deki dÃ¼ÄŸÃ¼n faciasÄ±nda 2 Ã§ocuÄŸun Ã¼zerinde daha silah ele geÃ§irildi

AydÄ±nâ€™Ä±n Ã‡ine ilÃ§esine baÄŸlÄ± Karakollar Mahallesiâ€™nde 14 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuÄŸun pompalÄ± tÃ¼fekle ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ olayda yaralÄ± sayÄ±sÄ± 5â€™ya yÃ¼kseldi. Jandarma tarafÄ±ndan kÃ¶yde ve dÃ¼ÄŸÃ¼n salonunda yapÄ±lan aramada 2 Ã§ocuÄŸun Ã¼zerinde daha silah ele geÃ§irildi.

Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda dÃ¼ÄŸÃ¼n salonunda bir kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve 5 kiÅŸinin de yaralanmasÄ±na sebep olan 14 yaÅŸÄ±ndaki M.Ã–.â€™nÃ¼n yanÄ± sÄ±ra E.Y.G. ve E.C.K. isimli Ã§ocuklarÄ±n Ã¼zerinde de silah ele geÃ§irildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Olayda aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu Ã¶lÃ¼me sebep olan M.Ã–. ile birlikte E.Y.G. ve E.C.K. da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

BilindiÄŸi gibi, Ã‡ine ilÃ§esine baÄŸlÄ± Karakollar Mahallesi’ndeki bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde 14 yaÅŸÄ±ndaki M.Ã–.â€™nÃ¼n pompalÄ± tÃ¼fekle havaya rastgele ateÅŸ acÄ±masÄ± sonucu yÃ¼zÃ¼nden yaralanan 11 yaÅŸÄ±ndaki GÃ¼nay Kaygusuz kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ HÃ¼seyin Okuyan (33), Ã–zay Ã–ztÃ¼rk (38), S.G., E.C. ve M.E. yaralandÄ±.

Olayla ilgili tahkikatÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.