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18 Nisan 2017
Asayiş, Çine

Çine’de feci kaza

Aydın’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden gencin askerden hava değişimine geldiği öğrenilirken, Cumhuriyet Savcısı feci kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaza saat 16:00 sıralarında Aydın-Muğla Karayolu Çine Hallaçlar mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın istikametinden Muğla istikametine seyir halinde olan Cemil Ö. İdaresindeki 48 ABC 19 plakalı lüks otomobil, önünde seyreden Halil. A. yönetimindeki 09 LT 648 plakalı otomobile bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi önce yoldan çıkan ardından da uçurumdan zeytin bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü Halil A. araçtan fırlayarak zeytin bahçesinin içinde hayatını kaybetti. Bahçeye yuvarlanan otomobilin içinde yolcu olarak bulunan Halil A.’nın babası Hüseyin A. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kazada önündeki araca çarpan sürücü Cemil Ö. İle araçta bulunan 7 yaşındaki oğulları Mustafa Gürkan Ö. Ve eşi Yeter Ö. de yaralandı. Kazadan sonra bölgeye sevk edilen ambulanslarla Aydın’daki hastanelere sevk edilen yaralıların tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Kazada hayatını kaybeden Halil A.’nın Çine Doğanyurt kırsal mahallesinde ikamet ettikleri ve halil’in bir süre önce askerden hava değişimine gönderildiği baba-oğulun bahçeden döndükleri öğrenildi.
Yolculardan biri kayıp ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Kazadan sonra zeytinliğe uçan otomobildeki yolculardan birinin kayıp olduğu söylentisi ekipleri alarma geçirirken kaza mahallinde ve çevrede yapılan aramalara rağmen başka kimse bulunamadı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi. (İHA)

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