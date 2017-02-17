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18 Şubat 2017
Çine, Ekonomi

CEVİZ ÜRETİCİLERİNE EĞİTİM VERİLDİ

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından ceviz üreticilerine eğitim verildi.
Aydın Çine İlçesi ceviz üreticilerine, Çine İlçe Müdürlüğü’nde görevli teknik elemanları tarafından cevizlerde görülen hastalık ve zararlılar konusunda bilgiler verildi.
Toplam 104 ceviz üreticisinin katıldığı, Çine İlçesi Eldere Mahallesi’nde yapılan eğitimlerde; üreticilerin cevizlerinde görülen kuruma şikayetlerinin nedenleri ve çözüm yolları konuşuldu.
Toplantıda, üreticilerin bitki sağlığı konularında sorularını cevaplayan teknik elemanlar, arazide kurumaların görüldüğü ağaçlar üzerinde yapılacak mücadeleye yönelik işlemleri uygulamaları olarak üreticilere gösterdiler.
(GÜNER DOKUYUCU)

 

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