Ã‡atÄ±dan dÃ¼ÅŸen su tesisatÃ§Ä±sÄ± yaralandÄ±

Son Dakika
AydÄ±nâ€™Ä±n Ã‡ine ilÃ§esi SarÄ±oÄŸlu Mahallesinde su tesisatÄ± iÃ§in gittiÄŸi evin Ã§atÄ±sÄ±ndan dÃ¼ÅŸen bir iÅŸÃ§i yaralandÄ±.
Edinilen bilgiye gÃ¶re, SarÄ±oÄŸlu Mahallesiâ€™nde yaÅŸayan C.Tâ€™nin evinde sabah saat 10.30 sÄ±ralarÄ±nda su tesisatÄ± tamiri iÃ§in giden 55 yaÅŸÄ±ndaki AydÄ±n Karakaya, evin Ã§atÄ±sÄ±nda Ã¼zerine bastÄ±ÄŸÄ± ondÃ¼linin kÄ±rÄ±lmasÄ± neticesinde dengesini kaybetti. Ã‡atÄ±dan zemine dÃ¼ÅŸen AydÄ±n Karakaya yaralandÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n haber vermesi Ã¼zerine gelen 112 ekibinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Ã‡ine Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
AydÄ±n Karakayaâ€™nÄ±n bilincinin aÃ§Ä±k olduÄŸu ve belden aÅŸaÄŸÄ±sÄ±nda kÄ±rÄ±klarÄ±n bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Karakaya, AydÄ±n Devlet Hastanesine sevk edildi. (Ä°HA)
BENZER HABERLER