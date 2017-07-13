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13 Temmuz 2017
Ã‡ine

Ã‡atÄ±dan dÃ¼ÅŸen su tesisatÃ§Ä±sÄ± yaralandÄ±

AydÄ±nâ€™Ä±n Ã‡ine ilÃ§esi SarÄ±oÄŸlu Mahallesinde su tesisatÄ± iÃ§in gittiÄŸi evin Ã§atÄ±sÄ±ndan dÃ¼ÅŸen bir iÅŸÃ§i yaralandÄ±.
Edinilen bilgiye gÃ¶re, SarÄ±oÄŸlu Mahallesiâ€™nde yaÅŸayan C.Tâ€™nin evinde sabah saat 10.30 sÄ±ralarÄ±nda su tesisatÄ± tamiri iÃ§in giden 55 yaÅŸÄ±ndaki AydÄ±n Karakaya, evin Ã§atÄ±sÄ±nda Ã¼zerine bastÄ±ÄŸÄ± ondÃ¼linin kÄ±rÄ±lmasÄ± neticesinde dengesini kaybetti. Ã‡atÄ±dan zemine dÃ¼ÅŸen AydÄ±n Karakaya yaralandÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n haber vermesi Ã¼zerine gelen 112 ekibinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Ã‡ine Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
AydÄ±n Karakayaâ€™nÄ±n bilincinin aÃ§Ä±k olduÄŸu ve belden aÅŸaÄŸÄ±sÄ±nda kÄ±rÄ±klarÄ±n bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Karakaya, AydÄ±n Devlet Hastanesine sevk edildi. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Ã‡Ä°NE'DE Ã‡OK AMAÃ‡LI SALONLAR TÃ–RENLE AÃ‡ILDI
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