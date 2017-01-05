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05 Ocak 2017
Çine, Sağlık

“Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi” Plaketleri Dağıtıldı

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Temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı”  Sağlık Bakanlığı tarafından 1991 yılından beri yürütülüyor.
Program kapsamında; güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli ile gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ile emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konularında yardımcı olan hastaneler, “Bebek Dostu Hastane” ve Aile Sağlığı Merkezlerinde Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi unvanını almakta.
Aydın’da yürütülen söz konusu çalışma kapsamında da Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce, Çine Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan kriterleri uygun birimlere “Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi” ünvanı plaketleri dağıtıldı.
Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce Aydın  genelinde 2017 yılı içerisinde çalışmalar devam edecek. (HABER MERKEZİ){CAPTION}{CAPTION}

 

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