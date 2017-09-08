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08 Eylül 2017
Çine, Germencik

Akın; “Günü geçiştirecek değil, gerçek projeler yapılmalı”

Çine’de gerçekleştirdiği ziyaretlerde sivil toplum kuruluşlarının sorunlarını dinleyen Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, daha sonra Çine Ziraat Odası Başkanı Özkan Atıkan ve yönetimi ile görüşerek istihdam konusuna değindi.
Çine’de dev bir süt fabrikası kurulması adına çalışmaların başladığının müjdesini veren Başkan Akın, “Yıllık 3,5 milyon ton et üretimi gerçekleşen Çine’de hayvancılık ile uğraşan çiftçilerin önünde engel olmaması ve bu üretimin fazlalaştırılması, ilçenin gelişimini destekleyecek yeni projeler yapılması için çalışılmalı ve bu projeler de günü kurtarıp geçiştirecek değil gerçek projeler olmalı. Yıllık 3,5 milyon ton et üretimi gerçekleşen ilçede etin karkas fiyatında iyileştirmeler yapılarak besi hayvancılığı ile uğraşan çiftçimiz mağdur edilmemeli. Besi hayvancılığının yanı sıra kesilen hayvanların derileri kurulacak olan modern bir deri tesisi ile işlenerek bir gelir kapısı olabilir. Yine kurulacak tesiste yeni istihdamlar yaratılarak işsizliğin önüne geçilebilecek bir çalışma olur. Söylediğim gerçek projeler günü geçiştirmemek için yapılacak projeler derken belirtmek istediğimiz bu konuydu” dedi.
“Çine’de tarım ve hayvancılık, gerek iklim gerekse arazi yapısının uygun olması sebebiyle büyük önem taşımaktadır” diyen Akın, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu sebeple ilçede et hayvancılığı kadar süt hayvancılığı da büyük önem taşımakta. Çine Ziraat Odası Başkanımız, yönetimi ve vatandaşlarımız ile yaptığımız görüşmelerde hemşehrilerimiz mağdur olduklarını dile getirdi. Yıllık kapasitesi 65-70 bin ton süt üretimi olan modern bir tesis Çine’ye çok yakışacak ve bu kurulacak tesis ile istihdam artarak işsizliğin önüne bir nebze de olsa geçilecektir. Aydın’da üretilen süt bu tesiste işlenerek Yoğurt, Ayran, Peynir, Kesik, Lor yapılabilir ve bu üretilen süt ürünleri geniş bir Pazara sahip olması sebebiyle ayrı bir kazanç kapısı olarak çiftçiye geri dönüşümü olacak projedir. Ortaklar’da bulunan modern tesis gibi Aydın’ın Güney ilçesi Çine de bu tesis süt besiciliği yapan çiftçimize çok faydalı olacaktır. Aydın’ın 4 bir yanında yapılacak çalışmalar ile Aydın’da üretilen süt yine Aydın pazarında işlem görecek ve hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz rahat edecektir.” (İHA)

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