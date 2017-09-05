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06 Eylül 2017
Çevre

Aydın ve Muğla’nın ciğerleri yandı

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) resmi verilerine göre, 4 günlük Kurban Bayramı boyunca ülke genelinde 69 ayrı orman yangını meydana gelirken, bu yangınlardan 8’i Aydın ve Muğla illerinde çıktı.
Havaların yeniden ısınmasıyla yaz tatilinin son günlerinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi verilerine göre, Kurban Bayramı’nın 1 ile 4’üncü günü arasında ülke genelinde 69 orman yangını meydana geldi. Muğla Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Aydın ve Muğla illerinde ise Kurban Bayramı süresince, 8 ayrı noktada orman yangını çıktı. Aydın’ın Çine ve Kuyucak, Muğla’nın Ören, Denizova, Selimiye, Karacahisar, Yapraktepe, Saklıkent işletme şefliğine bağlı bölgelerde çıkan orman yangınları kontrol altına alınılarak söndürüldü.
Arazöz ve dozerlerin karadan, helikopterlerin ve uçakların da havadan müdahale ettiği yangınlarda onlarca hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangınlara anında müdahale ederek zararın daha da büyümesini önlediler. (İHA)

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