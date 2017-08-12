Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
12 Ağustos 2017
Çevre, Ekonomi

Aydın Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplandı

Aydın Mahalli Sulak Alan Komisyonu yaptığı toplantıda Azap gölünde yapılması gereken çalışmalar planlandı.
Aydın İli Mahalli Sulak Alan Komisyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü, Aydın İl Şube Müdürlüğü Toplantı Salonununda Aydın Vali Yardımcısı Dr.Ömer Faruk GÜNAY başkanlığında toplanarak gündem maddelerini görüştü.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4.Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu ve Aydın şube Müdürü Özcan Öselmiş’in de katıldığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek, Devlet Su İşleri 21.Bölge Müdürlüğünün Azap Gölünde yapacağı Dip Çamuru ve Su Kalitesi Analiz Raporu Sonuçlarının beklenmesi kararlaştırıldı.
Söke Kaymakamlığının Azap Gölü etrafındaki tarım arazilerin mülkiyet durumları ve tarımsal üretim analizlerinin hazırlanması ile Azap Gölünün Flora ve Fauna raporlarının eklenmesi karara bağlandıktan sonra toplantı sona erdi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Söke Ovası suya kavuştu
Share

BENZER HABERLER

Aydın’da 5 iş yerine 18 bin lira ceza kesildi

Aydın’da 5 iş yerine 18 bin lira ceza kesildi

Aydın’da traktör sayısı 44 bin 674 oldu

Aydın’da traktör sayısı 44 bin 674 oldu

Nazilli Ticaret Odası üyeleri TKDK yetkilileriyle buluştu

Nazilli Ticaret Odası üyeleri TKDK yetkilileriyle buluştu

Söke İŞKUR Müdürü Altun’dan Didim Ticaret Odasına veda ziyareti

Söke İŞKUR Müdürü Altun’dan Didim Ticaret Odasına veda ziyareti

GIDA DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

GIDA DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Sezonun ilk kuru inciri kilosu 200 TL’den alındı

Sezonun ilk kuru inciri kilosu 200 TL’den alındı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Cumartesi 08/12 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 18°C.
Açık
Cumartesi 08/12 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 18°C. Rüzgâr G ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5408

  • Euro

    4,1879

  • BIST

    106.963

  • Altın

    146,7620

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE