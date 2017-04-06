AV YASAĞI DEVAM EDİYOR

Aydın Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan Su Ürünleri Denetimleri devam ediyor.

Aydın ili sınırları içerisinde yer alan tüm iç su kaynaklarında Sazan ve Yayın balığı türleri için 1 Mart -31 Mart tarihleri arasındaki av yasağı devam ediyor. Belirtilen tebliğlere göre iç su kaynaklarında kiralama yapılmaksızın ağ, pinter gibi ticari av malzemelerinin kullanılması da yasaklandı.

Tarım İl Müdürlüğü’nün konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “ Söz konusu yasaklar kapsamında İlimiz Söke İlçesi Güllübahçe Azmağı, Büyük Menderes, Tahliye Kanalı ve Çalıköy Regülatör Mevkiinde su ürünleri denetimleri icra edilmiştir. İl Müdürlüğümüz, Söke İlçe Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi’nce müştereken yapılan denetimlerde, suda kurulu vaziyette bulunan 1 adet gergi ağı ile 15 adet pinter sökülerek zapt edilmiş; yasak olarak avlanılan su ürünleri suya iade edilmiştir. Bu çerçevede, ticari balıkçılarımız ile sportif amaçlı olarak su ürünleri avcılığı yapan vatandaşlarımızın belirtilen mevzuatta yer alan yasak, sınırlama ve yükümlülüklere uyması su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilir kılınması açısından önem arz etmekte olup, su ürünleri avcılığına ilişkin denetim çalışmalarına İl ve İlçe Müdürlüklerimizce devam edilecektir.” denildi.