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25 Temmuz 2017
Bozdoğan, Kültür Sanat

Tarihi konak çürümeye terk edildi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 18 ve 19. yüzyıllarda inşa edilen Beyler Konağı bakımsızlıktan dökülüyor. Tarihi konak, mahalle halkı tarafından tarım aletlerini koydukları depo olarak kullanılıyor.
Aydın’ın Bozdağan İlçesi Yazıkent Mahallesi’nde bulunan tarihi Beyler Konağı çürümeye terk edildi. 18 ve 19. yüzyıllar arasında inşa edilen konağın içler acısı hali görenleri şaşkına çevirdi. Aydın’ın kültür miraslarından biri olan tarihi konak, çürümeye yüz tutarken, çatısının ve balkonunun bazı bölümlerinde çökmelerin meydana geldiği görüldü. Esenköy Mahallesi’nde bulanan Arpaz Kalesi’nin bir benzeri olan konağın etrafı çöp ile doldu. Konağın Bahçesi ise römork ve tarım aletlerinin bırakıldığı yer olarak kullanılması dikkatlerden kaçmadı.
Göçmek üzere olduğu görülen konağın doğu kısmındaki duvar ise çevrede oturan mahalle halkı için tehlike oluşturuyor. Mahalle Muhtarı Rıza Bayraktar, konağın restore edilmesi için yetkililerden destek beklediklerini belirterek, “Belediyelerden ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızdan yardım bekliyoruz. Buranın tapusu şahıslara ait ama onlar da burayı terk edip gitti. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz” diye konuştu. (İHA)

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