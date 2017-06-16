Sel bölgelerinde hummalı çalışma

Aydın’ın Koçarlı, Karpuzlu, Bozdoğan, Söke ve çevre ilçelerde önceki gün yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor. Belediye, DSİ ve çeşitli kuruma bağlı ekipler sel felaketi yaşanan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor. Sel felaketinden en çok etkilenen yerlerden biri olan Aydın Koçarlı ilçesi Güdüşlü Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokaklarda biriken çamuru temizlerken, mahalle sakinleri de çalışmalara yardım ediyor. Devlet Su İşleri’ne ait araçlar su taşkınına sebep olan Güdüşlü deresinde çalışmalarını sürdürüyor.

Güdüşlü Mahallesi Muhtarı Tarjan Arıcı, Güdüşlü deresinin taşarak sel felaketine neden olduğunu, derenin zeminin en az 20 cm hazır betonla kaplanması gerektiğini ifade etti. Muhtar Arıcı, şimdiye kadar üç kez sel felaketi yaşadıklarını aktarırken, dördüncüde ne olacağını bilmediğini belirtti.

Muhtar Arıcı, “Yine Allah korudu bizi, Güdüşlü’nün kaderi bu. Güdüşlü deresinin taşmasından dolayı sel felaketi oldu. Dereden taşan sular mahsulleri yakıyor. Birikmiş sular geliyor dağdan, gübreli su yakıyor ve işte domatesin hali bu. Meyve vermek üzere olan domates yandı, bitti. 1986 yılında, 2010 yılında ve son olarak 2017 yılında biz nasibimizi alıyoruz dereden. Bu sel felaketinin çözümü bu köyü kaldırmadıktan sonra çözümü yok. Devlet o kadar yaptı dereleri son imkanları kullandılar, en güzelini yaptı. Maalesef yine çok geliyor. Yine taşıyor. 25 yıldır bu dere kocattı beni. 25 yıldır, bu dere ile uğraşıyorum. Yine sonuçlandıramadık” dedi. Karpuz üreticisi Müfit Tüloğlu, yaşanan sel felaketi ile emeklerinin boşa gittiğini belirterek, zararın karşılanması için gerekli yerlere başvuru yaptığı ifade etti. Tüloğlu, “Salı günü saat 17.30 civarında başlayan dolu arkasından yoğun yağmur neticesinde maalesef gördüğünüz bu havzanın karpuz, domates vesaire bahçedeki bildiğimiz ürünlerin hepsi heder olmuş durumda. Şu an 22 dönüm karpuz tarlasının içindeyim. Bu yıl bir çiftçilik yapalım dedik. Oda Allah’ın hikmeti artık. Allah’tan gelene diyecek bir şeyimiz yok. Fakat ilçe tarım veya il tarım bazındaki müracaat ettiğimiz yerlerden inşallah zararımızı karşılarlar, bizde mağduriyettten kurtulmuş oluruz diye umut ediyorum. Tarsim düşünmemiştik, böyle bir şey olacağını düşünmemiştik. Aslında çok tavsiye eden oldu da, bizde bir ihmalsizlik yaptık. 30 bin lira civarında bir masrafım var. Bu karpuzun bayramdan sonraki hafta kesimi yapılacaktı” dedi.

Zararın oldukça büyük olduğunu ve bir çok çiftçinin zor duruma düştüğünü belirten üreticiler, devletten destek beklediklerini ve sel suları altında kalan tüm arazilerde ciddi zarar meydana geldiğini belirttiler. (İHA)