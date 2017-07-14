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14 Temmuz 2017
Asayiş, Bozdoğan, Çine, Efeler, Kuyucak, Nazilli, Söke

Orman ve Hazine Arazilerine Uyuşturucu Baskını

Aydın’da jandarma ekiplerinin Efeler, Nazilli, Söke, Bozdoğan, Çine ve Kuyucak ilçelerinde orman ve hazine arazilerinde düzenlediği yasa dışı ekim operasyonunda 662 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca “uyuşturucu madde eylem planı” çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında bazı şahısların ormanlık ve hazine arazilerine yasadışı kenevir ekimi yaptıkları, yetiştirdikleri ve bu kenevir bitkilerinden kubar esrar maddesi elde ederek satacakları yönünde bilgiler elde edildi.

Asayiş, istihbarat, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele timleri ile narkotik köpek unsurlarınca yapılan aramalarda Söke’nin Sarıkemer ve Yamaç mahallelerinde 247 kök, Nazilli’nin Aksu mahallesinde 210 kök, Efeler’in Kozaklı ve Kuyucular mahallerinde 97 kök, Bozdoğan’ın Pınarlı mahallesinde 35 kök, Kuyucak’ın Musakolu mahallesinde 43 kök ve Çine’nin Kavsit mahallesinde 28 kök olmak üzere toplam 662 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Yapılan aramalarda yakalanan V.T., S.D., ve S.A. isimli 3 şüpheli adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. Ele geçirilen 662 kök kenevir bitkisi yakılmak suretiyle imha edildi. (İHA)

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