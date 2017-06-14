Madran DaÄŸÄ±â€™nda prehistorik kaya resimleri bulundu

AydÄ±nâ€™daki Madran DaÄŸÄ±’nda tarih Ã¶ncesinden prehistorik kalma kaya resimleri bulundu. Ã‡ine ve BozdoÄŸan ilÃ§eleri arasÄ±ndaki eÅŸsiz doÄŸal gÃ¼zellere sahip Madran DaÄŸÄ±’nda kayalara Ã§izilmiÅŸ ÅŸekilde bulunan resimlerin, SÃ¶keâ€™ye baÄŸlÄ± BeÅŸparmak-Latmos daÄŸÄ±nda bulunan kaya resimleriyle benzerlik gÃ¶stermesi de dikkat Ã§ekti.

BÃ¶lgede inceleme yapan KuÅŸadasÄ± Eko Sistemi Koruma ve DoÄŸa Sevenler DerneÄŸi (EKODOSD uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan 8 bin Latmosâ€™un ardÄ±ndan AydÄ±nâ€™a baÄŸlÄ± Ã‡ine ve BozdoÄŸan ilÃ§eleri arasÄ±nda kalan, doÄŸal ve kÃ¼ltÃ¼rel zenginliklerle dolu Madran DaÄŸlarÄ±â€™nda ilk kez prehistorik kaya resimleriyle karÅŸÄ±laÅŸÄ±ldÄ±. Latmosâ€™a bakan bir cephede, dere yataÄŸÄ±na yakÄ±n bir yerde, ana kayaya Ã§izilmiÅŸ prehistorik kaya resimlerinin el izlerinden oluÅŸtÄŸu, boya rengi ve figÃ¼r aÃ§Ä±sÄ±ndan Latmos resimleriyle benzerlik gÃ¶sterdiÄŸi belirlendi. KuÅŸadasÄ± EKODOSD ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, Latmosâ€™ta tespit edilen kaya resimlerinin birÃ§oÄŸunda gÃ¶rÃ¼len el izlerine ait resimler burada da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ ve bir kaya yÃ¼zeyinde tÃ¼m resimlerin el izinden oluÅŸmasÄ± ilk kez karÅŸÄ±laÅŸÄ±ldÄ±.

KuÅŸadasÄ± EKODOSD BaÅŸkanÄ± Bahattin SÃ¼rÃ¼cÃ¼, yeni bulunan resimle ilgili AydÄ±n KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kuruluna bilgi verileceÄŸini belirterek, â€œ Latmosâ€™un ilginÃ§ kaya ÅŸekilleri batÄ±dan baÅŸlayarak, Ã‡ine Ã‡ayÄ± Vadisi Ã¼zerinden BozdoÄŸan AltÄ±ntaÅŸâ€™a kadar ulaÅŸmaktadÄ±r. Bu da demektir ki, aynÄ± kaya yapÄ±sÄ±na sahip geniÅŸ bÃ¶lge iÃ§inde daha pek Ã§ok resimle karÅŸÄ±laÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n olabilir. Prehistorik resimlerin Ã¶nemi, gelecek yÄ±llarda konusunda uzman bilim insanlarÄ±nÄ±n bu konudaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla daha iyi anlaÅŸÄ±lacaktÄ±r. Latmosâ€™ta baÅŸlayan bu kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n, Madran DaÄŸÄ±na kadar yayÄ±lan gizeminin sÄ±rlarÄ± yapÄ±lacak bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarla birgÃ¼n meydana Ã§Ä±karÄ±lacaktÄ±r. Bu ilginÃ§ coÄŸrafyadaki binlerce kayanÄ±n altÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen ve bulunamayan daha nice kaya resimleri keÅŸfedilmeyi beklemektedir. Bu daÄŸlardaki en bÃ¼yÃ¼k risk, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼zellikteki kayalarÄ± geri dÃ¶nÃ¼lmez biÃ§imde tahrip eden maden ocaklarÄ±dÄ±r. Yeni bulunan kaya resmine Ã§ok yakÄ±n bir alanda bir maden ocaÄŸÄ± aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±r. EÄŸer bu maden ocaklarÄ± aÃ§Ä±lmaya devam ederse, keÅŸfedilmeden, bulunamadan belki de tarihe Ä±ÅŸÄ±k tutacak Ã§ok Ã¶nemli bulgularÄ± kaybetmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, her kÃ¶ÅŸesinden tarih fÄ±ÅŸkÄ±ran adeta bir aÃ§Ä±k hava mÃ¼zesi niteliÄŸindeki Latmos ve Madran DaÄŸlarÄ±â€™nÄ± Ã¶zel bir koruma statÃ¼sÃ¼ getirmelidir. Bu daÄŸlarda madencilik deÄŸil, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir ÅŸekilde turizm yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Alternatif turizm iÃ§in bu bÃ¶lge eÅŸsiz gÃ¼zelliktedir. Burada koruyarak yapÄ±lan turizm hem yÃ¶re insanlarÄ±nÄ± zenginleÅŸtirecek hem de Ã¼lkenin tanÄ±tÄ±mÄ±na bÃ¼yÃ¼k katkÄ± yapacaktÄ±râ€œ dedi. (Ä°HA)