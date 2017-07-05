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05 Temmuz 2017
Bozdoğan, Çine, Yaşam

Kurbanlıklar bayrama hazırlanıyor

Aydın’ın Bozdoğan ve Çine ilçesi sınırları içerisinde kalan Madran Dağı’nın 1790 metre rakımlı yaylasında kurbanlıklara yaz mevsimi ve kurbana hazırlık için kırkım yapılıyor.

Bölge halkı için önemli gelir kaynağı olan küçük baş hayvan yetiştiriciliğinde, keçi ve koyun sürüsü sahipleri imece usulüyle kırkım yapıyor. Kurbanlık yetiştiriciliği yapan Yusuf Aydın, “Hayvanlarımızı yaz sıcaklarından etkilenmemeleri ve kurbana hazırlık için temizlik ve kıl kırkımı yapıyoruz. Yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Bu yaylada yaz aylarında keçi koyun güdüyoruz. Bu hayvanlar bizim gelir kaynağımız. Dışarıdan birisi şu hayvanlardan bir tanesine yakalayamaz, zapt edemez. Kırkım yapmak için de elinin yatkın olması lazım. Nasıl ben bu işin ehli olmuşsam, bu işinde bir uzmanı var bir ustası var. Makasın bir tutuş şekli var. Özen göstermek ve dikkatli olmak zorundayız. Hayvan hareket ettiği zaman derisini kestirme riski var ayni zamanda parmaklarımızı makaslara kaptırma riski var” dedi.
“Doğal ve hormonsuz hayvanları tercih edin”
Kurban bayramı öncesinde sağlıklı beslenmiş hayvanların tercih edilmesi uyarısında bulunan Yusuf Aydın, “Yetiştirdiğimiz keçiler genellikle doğadaki taze otları tercih etmektedirler. Doğadaki doğal taze otlarla beslenen keçi etini yiyen insan, vücudu keçinin yediği doğal taze bitki özlerini almış olur. Keçi eti bilinen bütün etlerin en az yağlısıdır. Hatta tavuk etinden daha az yağlıdır. Kolesterolü yükseltmez. Demir oranı çok yüksektir. Sağlıklı yaşamak için keçi eti ve sütünü tercih etsinler. Keçinin doğaya çok faydası olduğunu biliyoruz. Keçi sütü ve etindeki faydaları saymakla bitiremeyeceğimiz gibi keçinin kılları ve derisi de çeşitli amaçlarla kullanılır. Aynı zamanda keçi gübresi de organik tarımda da önemli ve faydalı bir gübredir” diye konuştu. (İHA)

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