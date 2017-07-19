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19 Temmuz 2017
AsayiÅŸ, BozdoÄŸan

KarÄ± koca yasadÄ±ÅŸÄ± kenevir yetiÅŸtiriken yakalandÄ±

AydÄ±nâ€™Ä±n BozdoÄŸan ilÃ§esinde, jandarma ekiplerinin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda yasa dÄ±ÅŸÄ± ekim yaptÄ±klarÄ± iddia edilen karÄ± koca gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Edinilen bilgiye gÃ¶re; Ä°.Y. ve D.Y. isimli karÄ± kocanÄ±n, AydÄ±nâ€™Ä±n BozdoÄŸan ilÃ§esi KÄ±lavuzlar Mahallesinde bulunan arazilerinde kenevir bitkisi yetiÅŸtirdiÄŸi duyumunu alan jandarma ekipleri harekete geÃ§ti. Ä°hbar ile ilgili olarak gerekli araÅŸtÄ±rmalar sonrasÄ± adli makamlardan alÄ±nan arama kararÄ±na istinaden ÅŸahÄ±slarÄ±n KÄ±lavuzlar Mahallesinde bulunan zeytin bahÃ§esi ve evlerinde yapÄ±lan arama neticesinde boylarÄ± 70 ile 140 santimetre arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 300 kÃ¶k kenevir bitkisi ele geÃ§irildi.
GÃ¶zÃ¶altÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler Ä°.Y. ve D.Y. ifadelerinin alÄ±nmasÄ±na mÃ¼teakip serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  NAZÄ°LLÄ° FETÃ– YAPILANMASI HAKÄ°M KARÅžISINDA
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