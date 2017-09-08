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08 Eylül 2017
Asayiş, Bozdoğan

İki hafta önce aldığı aracı sonu oldu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişide yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Selim Acar’ın aracını iki hafta önce aldığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli istikametinden Bozdoğan’a giden Selim Acar yönetimindeki 35 R 2569 plakalı araç, karşı yönden gelen Ö.G idaresindeki plakası öğrenilemeyen lüks araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile 35 R 2569 plakalı aracın içinde sıkışan Selim Acar hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aracını iki hafta önce almış
Bozdoğan’daki kazada hayatını kaybeden Selim Acar’ın aracını iki hafta önce aldığı ortaya çıktı. Acar, sosyal medyada iki hafta önce yaptığı paylaşımda ‘Hayırlısıyla aracımızı teslim aldık. Allah hatasız kazasız binmek nasip etsin inşallah” paylaşımında bulunmuştu. (İHA)

 

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