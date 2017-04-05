Çanakkale 1915 Müzesi Bozdoğan’da

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yoğun ilgi gören Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesini Aydınlılarla buluşturmaya devam ediyor.

Müze Bozdoğan’da vatandaşların ziyaretine açıldı. Açılışı gerçekleştirmek üzere Bozdoğan’a giden Başkan Çerçioğlu’nu, Bozdoğanlılar büyük bir ilgiyle karşıladı. Açılışa CHP İl Başkanı Bayram İnci, Bozdoğan Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye düğün salonu önünde yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Başkan Çerçioğlu, Bozdoğanlılara 3 müjde verdi. Başkan Çerçioğlu, “Bozdoğan’a hiç bir zaman elim boş gelmiyorum bugünde 3 müjdeyle geldim, haftaya hizmet binamızın temelini sizlerle beraber atacağız. Yakında Kültür Merkezimizin de temelini atacağız. 3 üncü müjdemizi de ilerleyen günlerde açıklayacağız Bozdoğanımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sergi açılışında konuşan Bozdoğan Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın ise Çanakkale müze sergisini Bozdoğan’a getiren Başkan Çerçioğlu’na katkılarından dolayı Bozdoğan halkı adına teşekkür etti.

Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesinin ilçelere taşınmasının oldukça zor olduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu, “ 17 ilçeden talep var. Gidemediğimiz ilçelere buradan söz veriyorum seneye Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesi’ni bu ilçelerimize götüreceğiz. Bu ilgi beni çok mutlu ediyor. Özellikle gençlerimiz Çanakkale ruhunu içlerinde taşıyorlar” dedi.

Başkan Çerçioğlu sergiyi gezdikten sonra pazar yerine kurulan Aydın Büyükşehir Belediyesinin şehitler anısına gerçekleştirdiği hayra katılarak Bozdoğanlılara pilav dağıttı. Sonrasında pazar ve çarşı esnafına hayırlı işler diledi. Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müze sergisi 9 Nisan akşamına kadar Bozdoğan’da ziyaretçilerine açık olacak. (İHA)