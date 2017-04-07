Büyükşehir’den mahalle ziyaretleri

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın her köşesindeki vatandaşların sorunları dinlenip çözüme kavuşturulması talimatını verdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ertuğrul Yamen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Barış Altıntaş, Evrim Karakoz, ASKİ içme suyu ve Kanalizasyon Daire Başkanı Hakan Olgaç ve Bozdoğan Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın Bozdoğan’a bağlı Yazıkent mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelip sorunları dinledi.

Bürokratlar; Muhtarlıklardan gelen talep, öneri ve şikâyetleri dinlemek, sorunları çözmek amacıyla mahalle gezilerine devam ediyorlar. Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Bürokratları, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Muhtarlar mahallerindeki isteklerini Büyükşehir Belediyesiyle paylaştı, yapılan hizmetler için teşekkür etti.

Muhtarlar bugüne kadar yapılan hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler. (İHA)