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16 Mayıs 2017
Asayiş, Bozdoğan

Bozdoğan’da trafik kazası; 2 yaralı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu oluşan trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan-Nazilli karayolu Pınarlı Mahallesinde meydana gelen kazada, anayol kenarındaki çiftliğine dönüş yapan A.Z idaresindeki 09 B 1973 plakalı traktöre, Nazilli’den Bozdoğan istikametine doğru yol alan A.R.E yönetimindeki 09 B 3504 plakalı hususi otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisi ile traktör ortadan ikiye ayrılırken, otomobilin ön kısmında hasar oluştu. Her iki sürücüde kazadan yaralı olarak kurtulurken, yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından tedavileri yapılmak üzere Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

 

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