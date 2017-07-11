Bozdoğan’da şehitler anıldı

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15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı kapsamında Bozdoğan’daki şehitler kabirleri başında anıldı.
Bozdoğan Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı yapıldı. Program kapsamında Koyuncular Mahallesinde Siirt’in Eruh ilçesinde şehit düşen Nihat Özbudak ile Dutağaç Mahallesinde Şırnak’ın Uludere ilçesinde şehit düşen Kadir Ergun Eskici’nin kabirleri ziyaret edildi.
Ziyaret sonrası Bozdoğan Çarşı Camiinde öğle namazına müteakip Mevlid okundu ve şehitlerin hayrına pilav dağıtıldı.
15 Temmuz Şehitleri Anma Programına Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Tümer Apaydın, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. (İHA)
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