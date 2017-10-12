Bozdoğan’da Kaza: 1 ölü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 79 yaşındaki Süleyman Madranlı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde Bozdoğan Atmezarlığı Mevkiindeki tarlasından dönen ve tali yoldan Bozdoğan-Nazilli karayoluna kontrolsüz çıkan Süleyman Madranlı idaresindeki motosiklete, Bozdoğan’dan Nazilli istikametine seyir halinde olan H.K idaresindeki 09 E 4848 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Süleyman Madranlı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)