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12 Ekim 2017
Asayiş, Bozdoğan

Bozdoğan’da Kaza: 1 ölü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 79 yaşındaki Süleyman Madranlı hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde Bozdoğan Atmezarlığı Mevkiindeki tarlasından dönen ve tali yoldan Bozdoğan-Nazilli karayoluna kontrolsüz çıkan Süleyman Madranlı idaresindeki motosiklete, Bozdoğan’dan Nazilli istikametine seyir halinde olan H.K idaresindeki 09 E 4848 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Süleyman Madranlı olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

 

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