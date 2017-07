Bozdoğan’da hastalıktan ari süt işletmesi açıldı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde hastalıklardan arındırılmış ari süt üretim işletmesi hizmete açıldı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın, Nazilli İlçe Tarım Müdürü Sunay Güler, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Aslan, Nazilli Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, Bozdoğan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Galip Özel, Bozdoğan İlçe protokol Üyeleri, Belediye meclis üyeleri, siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimleri, banka müdürleri ve davetlilerin yanı sıra Öztürk ailesinin katıldığı açılış töreni ile Eminbey çiftliği müşterileri ile buluştu. Törende konuşan Bozdoğan Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın, “Her geçen gün gelişen, büyüyen şirin ilçemizde açılan her işyeri bizlerin değeridir” dedi.

İşletme Sahibi Salih Öztürk, yaklaşık 18 yıldır incir işletmeciliği ve hayvan yetiştiriciliği yaptığını ifade ederek, “18 yıllık tecrübemiz ve ailemizden gelen bilgi birikimi ile özellikle hastalıktan ari süt üretimi yaparak vatandaşımıza en taze ve en sağlıklı şekilde sunmaktır.

Çünkü vatandaşımız sağlıksız ortamlardan kaynaklanan sağlıksız sütler nedeni ile hastalanmaktadır. Vatandaşımıza doğal ve sağlıklı ürünler sunabilmek için Bozdoğan Yenice’deki çiftliğimiz ve arazilerimizden elde ettiğimiz ürünleri yeni açmış olduğumuz marketimizde satışa sunduk. Gezen tavuklarımızdan elde ettiğimiz yumurta ve et, bakir dağlarımızdan topladığımız kekikten elde edilen kekik suyu, hicaz narlarımızdan elde ettiğimiz nar ekşisi, arılarımızın, dağlarımızın mis kokulu çiçeklerinden ve çam ağaçlarından ürettikleri bal ve daha birçok doğal ürün marketimizde satışa sunulmuştur. Yine gezen hayvanlardan elde ettiğimiz dana sucuğu, peynir, süt ve yoğurt bulunmaktadır. Ev yapımı tarhana, erişte, güneşte kurutulmuş domates ve salça, soğuk sıkım zeytinyağı, kuru incir, incir reçeli, zeytinyağında bekletilmiş incir ve onlarca çeşit yerel ürünlerimizle halkımızın hizmetindeyiz. Yani kısaca ‘Üreticiden tüketiciye en kısa yol’ sloganıyla yola çıktık. Bozdoğan Yenice’de ürettiğimiz doğal ürünleri öncelikle Bozdoğan halkımıza, en kısa sürede de Nazilli merkezdeki yeni açacağımız iş yerimizde Nazilli halkına da sunacağız. ‘İnekler süt için, süt çocuklar için, çocuklar geleceğimiz için, geleceğimiz için süt için’ sloganımızla da halkımıza en taze, en sağlıklı sütü sunacağız” dedi.

Apaydın’dan ‘hayırlı olsun’ dilekleri

Bozdoğan Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın, açılışta yaptığı konuşmada yeni işyerlerinin hem Bozdoğan’a hem de işletme sahibi Salih Öztürk ve ailesine hayırlı olmasını diledi.

Apaydın, “Bozdoğan iki güzel mekana daha kavuştu. Her geçen gün gelişen, büyüyen şirin ilçemizde açılan her işyeri bizlerin değeridir. Bozdoğan; esnafı ile çiftçisi ile vatandaşı ile taşı-toprağı, verimli arazileri ile bir bütündür. Her biri bizim vazgeçilmezimizdir. Halkımızın refahı, geleceği için çalışan belediyemiz, esnafına ve vatandaşına destek olmaya devam edecektir. Emin Bey Çiftliği ve tarım marketi ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Dualarla yapılan açılışın ardından Öztürk ailesi konuklarına zengin ikramlarda bulunarak en iyi şekilde ağırladı. Davetliler iş yerini gezdikten sonra Bozdoğan’a ve çevresine hayırlı olmasını dilediler. (İHA)