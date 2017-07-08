Bozdoğan’da elektrik tellerinin tehlike saçtığı iddiası

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde zeytin ağaçlarının arasından geçen elektrik telleri vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ettiği iddia edildi.

Arapapıştı Kanyonunun turizme kazandırılması ile gündemden düşmeyen Bozdoğan’ın Kemer Mahallesinde zeytin ağaçlarının arasından geçen elektrik tellerinin yalıtımsız olması vatandaşları tedirgin ediyor.

Özellikle zeytin sezonunda çok zor durumda çalıştıklarını ifade eden mahalle sakinleri tellere dokunmadan zeytin hasadı yapma için cambazlık yaptıklarını belirttiler.

Kemer Mahalle Muhtarı Sinan Mammacı, birkaç kez yetkili kuruma durumu ilettiklerini ama şimdiye kadar bir sonuç alamadıklarını ifade ederek, “Mahallemizin elektrik aydınlatmasını sağlayan ve enerji taşıyan elektrik telleri bahçelerimizdeki geçim kaynağımız zeytin ağaçlarının arasından geçiyor. Bu tellerin ya yükseltilmesi ya da yalıtımının yapılması gerekir. Zeytin sezonunda yalıtımı olmayan teller tehlike saçıyor. Tellere temas halinde acı bir olayla karşı karşıya kalabiliriz. Buna bir önlem alınması gerekir. Birkaç kez yetkili kuruma başvuruda bulunduk ama hala yalıtımı yapılmadı” dedi. (İHA)