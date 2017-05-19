Bozdoğan’da 19 Mayıs kutlandı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’üAnma Gençlik ve Spor Bayramı hükümet konağı bahçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Bozdoğan’da Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Keskin Anıta çelenk koydu. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Keskin, günün anlam ve önemini ile ilgili yaptığı konuşmasında; “19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelesinin başlatmaları üzerinden 98 yıl geçmiştir. Azametli bu ruhu sonuna kadar muhafaza edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Yaklaşık 100 yıl önceki bu yüce ruh, yakın zamanda tekrar dirilmiş içteki ve dıştaki düşmanlara gerekli cevabı vermiştir. Bu anlamlı günde 15 Temmuz Şehitleri ruhunuz şad olsun. 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın yıl dönümünde bize bu kutsal vatanı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde eğilirken, şükran ve minnetle anıyoruz” dedi.

Törene, Bozdoğan Cumhuriyet Savcısı Nurullah Narin, İlçe Garnizon Komutanı J. Ütğm. Yaşar Görmez, İlçe Emniyet Amiri Eşref Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran Ak Parti İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. (İHA)