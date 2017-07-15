Bozdoğan’da 1 hektar makilik alan zarar gördü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında bir hektar makilik alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre; bugün saat 15.33 sıralarında Bozdoğan ilçesine bağlı Asma Mahallesinde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedene yangın çıktı. Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına saat 15.45’te ilk müdahaleyi yapıldı.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarına 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı , 2 hizmet aracı, 1 yangın söndürme su tankeri, 2 helikopter, 3 teknik eleman, 2 memur, 15 yangın söndürme işçisi ve köylü vatandaşlar katıldı.

1 hektar makilik alanın zarar gördüğü yangın saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangından etkilenen bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. (İHA)