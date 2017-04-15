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15 Nisan 2017
Bozdoğan, Ekonomi

Bozdoğan Ziraat Odası Başkanı; “Barajdaki su oranı yetersiz”

Bozdoğan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Galip Özel, barajlardaki doluluk oranlarının Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde yapılacak tarımsal faaliyetler için yetersiz olduğunu belirtti.

Türkiye’de zeytin ve incir üretiminde önemli bir paya sahip olan Bozdoğan ve Nazilli kurak bir yıl geçiriyor. Bozdoğan Ziraat Odası Başkanı barajların doluluk oranının iki ilçede yapılacak tarımsal faaliyetler için yeterli olmadığını ve çiftçinin zor bir yıl geçirebileceğini söyledi. Üretimde verimli olmasına rağmen markalaşmada sorun yaşayan Aydın tarımsal ürünleri için de açıklama yapan Özel, markalaşmak için öncelikle yeterli sermayenin sağlanması ve bunun kooperatif ve birlikler aracılığı ile mümkün olabileceğini dile getirdi.
Özel, 2017 yılı tarımsal faaliyetleri ile ilgili yapılan çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. En büyük verimin zeytin ve incirde elde edildiğini kaydeden Özel, önümüzdeki yaz mevsiminin kurak geçmesinden duydukları endişeyi dile getirdi. Aydın’ın tarımsal ürünlerde markalaşması ile ilgili de konuşan Özel, “Kurak bir yıl geçti, çiftçi ile işimiz zor görünüyor. Barajların doluluk oranı yüzde 60 görünüyor. Yüzde 70’leri bulmasını bekliyoruz. Bu rakam bile Nazilli ve Bozdoğan tarımı için yeterli bir su oranı değil. Biz çiftçilerimize organik iyi tarım, bunun yanında yine çok değişik çeşitlerde meyve bahçeleri hazırlıyoruz. Onlarla ilgili çalışmalarımız var. Ama organik ve iyi tarımda Bozdoğan iyi bir yere geldi diyebiliriz. En çok verim aldığımız ürünler ise zeytin ve incir diyebiliriz. Markalaşmak kolay bir şey değil. Bunun için iyi bir sermaye ve tanıtım lazım. Odaların bütçeleri ortada, bütçeleri personellerini anca karşılıyor. Dışarıdan bakıldığında ziraat odalarında çok para olduğuna dair bir efsane var ama öyle bir durum söz konusu değil. Yeterli sermayenin sağlanabilmesi için birlik veya kooperatif oluşturulması gerekiyor. Bunu da belediyeler aracılığıyla yapabiliriz. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda örnek alınabilir. Aydın, Muğla ve Denizli üçgeninde böyle bir durum yok ama şuan İzmir’de yaklaşık 7 ya da 8 tane kooperatif belediye bünyesinde markalaşma için çalışma yürütüyor” ifadelerini kullandı.

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