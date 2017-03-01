Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
01 Mart 2017
Bozdoğan

Bozdoğan, Pazar Günü Elektriksiz

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 5 Mart 2017 Pazar günü, bakım onarım çalışmaları nedeniyle 08.00 ile 15.00 saatleri arası Bozdoğan Merkez ve tüm mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.
Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada “Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 21. Bölge Müdürlüğü ( Denizli ) Bölge Müdür Yardımcılığı ( Tesis – İşletme ) Aydın İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğü tarafından; Bozdoğan TM’de arıza bakım onarım çalışması yapılacağından dolayı, Bozdoğan merkez, tüm mahalleler, tüm özel müşteri trafoları, Akçay HES kesintiden etkilnecek.
Yetkililer, yaşanacak olan elektrik kesintisi nedeniyle, vatandaşların elektrikle çalışan cihazların devreden çıkarılması, jeneratör kullanan abonelerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayırıcısını açmaları uyarısında bulundular. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Aydın’da uyuşturucu tacirlerine 2’nci şafak operasyonu
Share

BENZER HABERLER

Söke’deki yangında korkulu anlar yaşandı

Söke’deki yangında korkulu anlar yaşandı

Sokak ortasında kanlı infaz

Sokak ortasında kanlı infaz

Tarihi Efes Sineması Binası Söke Belediyesi’nin Gündeminde

Tarihi Efes Sineması Binası Söke Belediyesi’nin Gündeminde

Söke ADD’den Referandum Paneli

Söke ADD’den Referandum Paneli

Söke’nin Konak Mahallesi Eski Muhtarı Hanaylı Vefat Etti

Söke’nin Konak Mahallesi Eski Muhtarı Hanaylı Vefat Etti

50 yıllık kalaycı mesleğini yaşatmakta kararlı

50 yıllık kalaycı mesleğini yaşatmakta kararlı

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,6612

    • Euro

      3,8616

    • BIST

      89.320

    • Altın

      146,9260

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE