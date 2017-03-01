Bozdoğan, Pazar Günü Elektriksiz

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 5 Mart 2017 Pazar günü, bakım onarım çalışmaları nedeniyle 08.00 ile 15.00 saatleri arası Bozdoğan Merkez ve tüm mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada “Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 21. Bölge Müdürlüğü ( Denizli ) Bölge Müdür Yardımcılığı ( Tesis – İşletme ) Aydın İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğü tarafından; Bozdoğan TM’de arıza bakım onarım çalışması yapılacağından dolayı, Bozdoğan merkez, tüm mahalleler, tüm özel müşteri trafoları, Akçay HES kesintiden etkilnecek.

Yetkililer, yaşanacak olan elektrik kesintisi nedeniyle, vatandaşların elektrikle çalışan cihazların devreden çıkarılması, jeneratör kullanan abonelerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayırıcısını açmaları uyarısında bulundular. (İHA)